2–3–4 Ekim 2025 tarihlerinde Fatih Fuar ve Kongre Merkezi Bilim Sincan önünde gerçekleşecek şenlik, her yaştan bilim meraklısını bir araya getiriyor. Saat 09.00-1700 arasında ziyaretçilere açık olan etkinlikte bilimsel çalışmalar eğlenceli ve deneyimsel bir ortamda sunuluyor. Şenlikte, 28 farklı atölyede robotik, artırılmış gerçeklik, 3D yazıcı, VR deneyimleri, kodlama ve uygulamalı bilim etkinlikleri yapılırken, gösteri alanlarında planetaryum, Tesla gösterisi, holografi ve 18D sinema ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca BİTİDER Güvenli İnternet Tırı, çocuk oyun alanları ve sahnede kahoot bilgi yarışmaları, müzik ve kukla gösterileri de yer alıyor.

Etkinliğe, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Şenliğimize 12 ile 15 bin ziyaretçinin katılımını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. İnovatif bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli teknoloji hamlesine inşallah daha büyük katkılar sağlayacak geleceğin bilim adamları yetişiyor. Burası bilimle, teknolojiyle iç içe bir yuva. Bilim merkezimizde ortaya koyduğumuz etkinlik şenlikle adeta zirveye çıkıyor. Öğrencilerimizin, gençlerimizin katılımı çok kıymetli. TEKNOFEST gençliği hızla büyüyor, TEKNOFEST rüzgârı Türkiye’yi adeta sarıp sarmalıyor. Bu da Türkiye’nin yakın gelecekte dünyada bir numara olmasına gençlerimiz hızlı adımlarla ilerliyor” dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, konuşmasında, “Sayın Belediye Başkanımız diğer bütün beraberinde takım arkadaşlarıyla çok güzel bir işe imza atıyorlar. Sincan’a yakışır bir etkinlikteyiz. Bugün de Filistin’e destek olmak için Türk ve Filistin bayrağı olan şal taktım. Bilim adamları da dünyanın her yerinde. İsrail’de de Filistin’de de var. Sumud Filosu’nda gidenlerin içinde de bilim adamları var. Bilim öğrenmek önemli ama neye hizmet etmek için önemli. Bunu çocuklarımıza anlatabilmek çok daha önemli. Bilim Şenliği’mizin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sincan Bilim Şenliği, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.