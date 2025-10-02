LÖSEV, lösemili çocuklara verdiği “%100 başarı” sözünü Atatürk’ün huzurunda bir kez daha yineleyecek. Vakıf, bu zorlu mücadeleyi kazanacaklarını vurgulayarak, Atatürk’ün devrimleri, ilkeleri ve eserlerine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Cumhuriyetin gücünü yüreğinde hisseden, Atatürk’ün yolunda ilerleyen tüm yurttaşlar Anıtkabir’e davet edildi. Etkinlikte, lösemili çocuklara destek olmak amacıyla tek yürek olunacak.

LÖSEV’den yapılan çağrıda, “Atamıza verdiğimiz sözü tutmak için Cumhuriyetimizin ışığında yürüyoruz. Lösemili çocuklarımız için herkesi Anıtkabir’de buluşmaya bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.