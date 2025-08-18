Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Şen’in yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı yapan Ali Şen, bu süreçte sarı-lacivertli futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyarak birçok kupa kazandırmıştı.

Oğlu Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dua etmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde tedavisi süren Ali Şen’in konuşamadığı ve yakınlarını tanıyamadığı öğrenildi.