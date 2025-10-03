GONCAGÜL KONAŞ

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Cem Kılıç, psikiyatri asistanı Dr. İlkay Çelik’in hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğini belirterek Sağlık Bakanlığı’na seslendi. Beraat kararına rağmen görevine başlatılmayan Dr. Çelik’in yürütmeyi durdurma kararına karşın yeniden ihraç edildiğini vurgulayan Kılıç, “Mahkeme kararlarının uygulanmasını ve meslektaşımızın derhal görevine iadesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıç, sağlık emekçilerinin hukuk dışı uygulamalara karşı mücadelesini sürdüreceklerini belirterek, “Çalışma ve eğitim hakkı anayasal bir haktır.” dedi.

“MESLEKTAŞIMIZ HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE AÇIĞA ALINMIŞTIR”

Dr. Kılıç, meslektaşlarının süreç boyunca hukuksuz uygulamalara maruz bırakıldığını vurgulayarak, “Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi, psikiyatri asistanı meslektaşımız Dr. İlkay Çelik 15 Ekim 2024 tarihinde hukuksuz bir şekilde açığa alınmıştır.” dedi.

Çelik hakkında açılan davadan beraat kararı çıkmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın ihraç kararını sürdürdüğünü belirten Kılıç, “Beraat kararına rağmen 5 Mart 2025 tarihinde Sağlık Bakanlığı kararıyla meslektaşımızın memuriyet ve eğitim hakları elinden alınmıştır. İhraç kararına karşı açılan dava sonucunda 12 Haziran 2025 günü bakanlığın ihraç uygulaması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı alınmış olmasına karşın; Dr. İlkay Çelik, bir ay içinde göreve başlaması gerekirken göreve başlatılmadan yeni bir soruşturmayla tekrar ihraç edilmiştir.” diye konuştu.

Kılıç, 22 Eylül 2025 tarihinde verilen mahkeme kararına dikkat çekerek, “22 Eylül’de alınan karar ile meslektaşımızın sürecin başından itibaren mevcut hukuki düzenlemelere aykırı bir şekilde ihraç edildiği tartışmaya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI TALEP EDİYORUZ”

“6 senelik Tıp Fakültesi eğitimini ve Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı başarıyla tamamlayan, topluma sağlık hizmeti sunabilmek adına uzun yıllar emek veren meslektaşımızın keyfi şekilde memuriyetten ihraç edilmesini kabul etmiyoruz” diyen Kılıç, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce uygulamaya konulmasını, meslektaşımızın memuriyet görevine ve asistanlık eğitimine en yakın zamanda başlatılmasını, geçmişte yaşanan hak kayıplarının telafi edilmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“YARGI, SAĞLIKÇILARIN ÜZERİNDE DEMOKLES’İN KILICI GİBİ KULLANILMAMALI”

“Yargının ve yönetmeliklerin, yurttaşlarımıza zorlu koşullar altında hizmet veren hekim arkadaşlarımızın, sağlık emekçilerinin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi kullanılmasını kabul etmiyoruz” diyen Kılıç, çalışma ve eğitim hakkının anayasal bir hak olduğunu hatırlattı.

Dr. Kılıç, “Mevcut hukuki düzen içinde alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını, bakanlığın mahkeme kararlarına riayet etmesini bekliyoruz. Meslektaşımızın yanında olduğumuzu, süreci yakından takip ettiğimizi bildiriyoruz.” dedi.

Ankara Tabip Odası asistan hekimleri olarak mücadelenin süreceğini belirten Kılıç, “Bütün sağlık emekçilerinin, yurttaşlarımıza nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetini güven içerisinde sunabileceği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.