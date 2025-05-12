Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, EuroLeague Final Four heyecanı öncesi yaptığı açıklamada, kulübün hedefinin sadece bu aşamaya kalmak olmadığını, kupayı Türkiye’ye getirmek olduğunu söyledi. Yannier, “Başarılara inanıyorum, potansiyelimiz yüksek. Hedefimiz kupayı kazanmak ve biz buna odaklandık” dedi.

EuroLeague’de 7’nci kez Final Four’a kalan Fenerbahçe Beko’da medya günü düzenlendi. Genel Menajer Derya Yannier, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kulübün Avrupa basketbolundaki yerini sağlamlaştırdığını vurguladı. Yannier, “Göreve başladığımda Fenerbahçe’yi ait olduğu yere, Avrupa’nın zirvesine taşımayı hedeflemiştim. Bugün bu hedefe adım adım yaklaşıyoruz. 2015’ten bu yana 7 kez Final Four’da yer almak büyük başarı. Şimdi hedefimiz daha da büyüdü; kupayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

“Hakemler değil, basketbol konuşulsun”

Final Four’daki hakem yönetimlerine dair de değerlendirmede bulunan Yannier, “EuroLeague çok değerli bir organizasyon ve hakemler de bunun önemli parçası. Ancak medya önünde hakem eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Umarım bu yıl hakemlerin değil, oynanan basketbolun konuşulduğu bir Final-Four olur” ifadelerini kullandı.

“Görünmeyen kahramanlara teşekkür borçluyuz”

Kulüpte saha dışındaki ekibin emeğine de dikkat çeken Yannier, şu ifadeleri kullandı:

“Sportif başarı kadar arka planda emek veren ekip de çok önemli. Taraftarlar sahada oyuncuları görüyor ama arkada görünmeyen büyük bir emek var. Yönetimimiz, pazarlama ve maç operasyon ekiplerimiz bu sezon mükemmel iş çıkardı. Taraftar deneyimi Avrupa’nın en iyileri arasında. Kulübün gelir-gider dengesini düzeltmeye çalışıyoruz. Artan gelirimiz ve şovlarla dolu maç organizasyonlarımızla Fenerbahçe’yi her alanda en yukarıya taşımaya devam edeceğiz.”

Yannier, sözlerini, “Her maçı adım adım geçeceğiz. Sonuna kadar gidip, o kupayı müzemize getirmek istiyoruz” diyerek tamamladı.