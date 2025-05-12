Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague Final-Four öncesinde düzenlenen medya gününde önemli açıklamalarda bulundu. Mahmutoğlu, 7’nci kez Final-Four’da yer almanın gururunu yaşadığını belirterek, “Hedeflerimizden biri olan Final-Four’a tekrar kaldığımız için gurur duyuyorum. Sadece Final-Four’a kaldık ama kupayı hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sezonun genel değerlendirmesini yapan Mahmutoğlu, Panathinaikos karşılaşmasına kadar Galatasaray maçı ve antrenman programlarının süreceğini vurguladı. Paris'teki performanslarını olumlu bulan kaptan oyuncu, “Daha iyi olmalıyız. EuroLeague kupasını buraya getirebiliriz. Bunu hak eden takımız” dedi.

“7’nci Kez Final-Four’da Olmak Kaptan Olarak Çok Anlamlı”

Final-Four hedeflerinin önemine dikkat çeken Mahmutoğlu, kaptanlık sorumluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “7’nci kez Final-Four’a kalmak kaptan olarak bu seviyede olmak çok kıymetli. Oraya gidip iyi basketbol oynayıp kupa kaldırmak istiyoruz. Taraftarlar bize çok iyi destek verdi. Onlar bunu hak ediyor. Paris’te takım gibi oynadık. Umarım kupayı müzemize getirebiliriz.”

“Futbolun Başarısızlığı Sonrası Basketboldan Büyük Beklenti Var”

Fenerbahçe taraftarı olduğunu da vurgulayan Melih Mahmutoğlu, futboldaki olumsuz tablo nedeniyle basketbol takımından beklentilerin arttığını ifade etti: “Futbolda başarısızlık sonrası bizden şampiyonluk beklentisi var. Ancak bu sezon başından beri vardı. Gönlümüz futboldan yana. Söylenecek çok şey var ama biz camia olarak her şeye karşı dik durmaya devam ediyoruz.”

Takım arkadaşlarıyla birlikte EuroLeague kupasını kaldırmak istediklerini belirten Mahmutoğlu, “Kaptan olarak kupayı ben değil, isteyen herhangi bir takım arkadaşım da kaldırabilir. Hatta hep birlikte kaldırabiliriz” diyerek takım ruhuna vurgu yaptı.

Fenerbahçe Beko, 7’nci kez katılacağı Final-Four’da EuroLeague şampiyonluğu hedefliyor.