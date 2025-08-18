Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı kutlamaları kapsamında Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek etkinliklerin detayları, Okçular Vakfı’nda düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, etkinliklerin gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizde özellikle geleneksel sporlara çok büyük yatırımlar yapılıyor. Etnospor Başkanlığı aracılığıyla geleneksel güreş, atçılık ve okçuluk gibi sporlar aracılığıyla gençlerimizin tarih ve kültür bağlarını güçlendirdiğini görüyoruz” dedi.

Etkinlikler 22-26 Ağustos’ta düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı” kapsamında 22-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat ve Malazgirt’te çeşitli etkinlikler yapılacak. Bakan Bak, gençlerin program boyunca kültürel sohbetler, tarih anlatımları ve geleneksel spor gösterileriyle buluşacağını vurguladı.

Bakan Bak, Malazgirt Zaferi’nin önemine değinerek, “1071 Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun Türklere açılmasını simgeliyor. Sultan Alparslan ve ordusunun zaferi, tarihimizde köklü bir yer tutuyor. Gençlerimizi bu tarih bilinciyle yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültürel ve sportif etkinlikler ön planda

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, etkinliklerde el sanatları, yöresel kültürel değerler ve atölye çalışmalarıyla gençlere geleneksel becerilerin aktarılacağını belirtti. Yazgı, “Tarihi sohbet çadırlarımız ve hocalarımızın anlatımlarıyla gençlerimize kültürümüzü tanıtacağız” dedi.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise, Malazgirt ve Ahlat’ta gerçekleştirilecek etkinliklerde okçuluk, atlı okçuluk, güreş ve atlı cirit gibi geleneksel sporların yanı sıra Türk Yıldızları gösterileri, Türkiye Atlı Okçuluk Finalleri ve Sultan Alparslan Geleneksel Okçuluk Açık Hava Turnuvası gibi aktivitelerin yer alacağını duyurdu.

Topbaş, “Bu etkinliklerle gençlerimiz tarihimizle buluşacak, kültürel ve sportif değerlerimizi yaşayarak öğrenecek. Herkesi Ahlat ve Malazgirt’e davet ediyoruz” dedi.