Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ağaç budama çalışması yapan Kahramankazan Belediyesi ekibinin bulunduğu traktörü, Gökhan Ş. yönetiyordu. 06 JPA 92 plakalı traktöre, Fatih A. idaresindeki 66 ABG 988 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, traktör yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, kamyonette bulunan Sırma A. ile her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan ilçe merkezine giden yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.