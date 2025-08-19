Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Konya Bilim Festivali, 21-24 Ağustos tarihlerinde bilim meraklılarını bir araya getirecek. Festival, TÜBİTAK destekli Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Başkan Altay’dan Açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Konya Bilim Merkezi’nin yıl boyunca faaliyet gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağladığını belirtti.

Altay, festivalin bu yılki temasının “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet” olduğunu duyurdu. Festivalde 200’ün üzerinde bilimsel etkinlik, atölye çalışmaları, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörler yer alacak. Konya ve çevre illerden yoğun katılım beklenen etkinlik, özellikle çocuklar ve gençler için bilimsel farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Milli Teknoloji ve Savunma Sanayi Ürünleri Tanıtılacak

Festivalde iş dünyası temsilcileri ile birlikte TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi ve teknoloji kuruluşları da yer alacak. Katılımcılar, milli savunma araçları ve insansız hava araçları gibi ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Festival Detayları

Konya Bilim Merkezi’nin 100 bin metrekarelik alanında düzenlenecek festival, 21-24 Ağustos tarihlerinde 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinliğe dair detaylı bilgiler bilimfest.com adresinden öğrenilebilecek.