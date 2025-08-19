CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere verilen konut sözlerini gündeme taşıdı.

Konutların Sadece Yüzde 38'i Yapıldı!

Özel, yapılan açıklamalarda bir yıl içinde 650 bin konutun tamamlanacağının söylendiğini ancak aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen bu hedefin gerçekleşmediğini belirtti. “Aradan 30 ay geçti, söz verilen 650 bin konutun sadece yüzde 38’i yapıldı. Bir yıl sonra yüzde 100’ü teslim edilecekti, 2,5 yıl oldu hala yüzde 38’deyiz” dedi.

Deprem bölgesinde hala barınma sorunu yaşayan yüzbinlerce vatandaş olduğunu vurgulayan Özel, iktidarı “tutulmayan sözler” üzerinden eleştirdi.