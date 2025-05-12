ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan basın toplantısında Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken özellikle rehineler, dış politika ve ekonomik hamleler üzerine dikkat çeken mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar, sadece Amerikan kamuoyunda değil, Ankara'da da dikkatle takip ediliyor.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, özellikle Orta Doğu'daki rehineler ve ABD'nin dış politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hamas’ın 2023 Ekim ayında İsrail’e düzenlediği saldırı sırasında kaçırılan Amerikalı rehinelere değinerek, 59 kişiden yalnızca 24’ünün hayatta olduğunu açıkladı. Geri kalanların hayatını kaybettiğini belirten Trump, ölen kişilerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesinin de en az kurtarma kadar önemli olduğunu söyledi.

“Bir anne bana gelip, ‘Oğlum öldü ama bedenini lütfen geri getirin’ dedi. O an anladım ki, bu insanlar için ölü de olsa sevdiklerine kavuşmak, sanki hâlâ yaşıyormuş gibi değerli.” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin otomotiv sektörü yeniden yükselişte”

Ekonomiye ilişkin konuşmasında, Çin ve diğer ülkelerle ticaret savaşlarına da değinen Trump, uyguladıkları gümrük tarifelerinin meyvesini verdiğini savundu. ABD’ye dönen otomotiv yatırımlarına dikkat çeken Trump, “Meksika ve Kanada’dan çekilen firmalar artık ABD topraklarında yeni fabrikalar kuruyor. En az 11 dev tesis şimdiden inşa aşamasında” dedi.

Reagan’a gönderme: “Uçak kütüphaneye gidebilir”

Toplantıda bir gazetecinin başkanlık uçağını görev sonrası kullanıp kullanmayacağına ilişkin sorusuna ise Trump, Ronald Reagan ( 40. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ) örneğiyle yanıt verdi: “Reagan görev sonrası uçağını başkanlık kütüphanesine verdi. Aynı şeyi ben de düşünebilirim. Bu, kütüphane için başarı kaynağı olur.”

Ronald Reagan: Amerikan Tarihinin Önemli Başkanlarından Biri

Amerika Birleşik Devletleri’nin 40. Başkanı Ronald Reagan, 1981-1989 yılları arasında görev yaptı ve Amerika’nın iç ve dış politikasında derin izler bıraktı. Hem sinema dünyasında hem de siyasi arenada güçlü bir kariyere sahip olan Reagan, Soğuk Savaş dönemi liderliğinde, Amerika’yı küresel arenada yeniden güçlü bir konuma getirmeyi başardı.

Erken Yaşamı ve Kariyeri

Ronald Wilson Reagan, 6 Şubat 1911’de Illinois eyaletinin Tampico kasabasında doğdu. Eureka College’da ekonomi ve sosyoloji okuduktan sonra radyo spikerliği yapmaya başlayan Reagan, Hollywood’a adım atarak başarılı bir sinema kariyerine sahip oldu. 1950’li yıllarda sinemada tanınan bir yüz haline gelen Reagan, 1960’lı yıllarda ise Amerikan siyasetinde etkili olmaya başladı.

California Valisi Olarak Başarı

Reagan, 1966 yılında California eyaletinin valisi olarak siyasete girdi. Vali olarak geçirdiği dönemde, devlet harcamalarını kısıtlama, üniversite bütçelerini düşürme ve suçla mücadele gibi sert politikalarla dikkat çekti. 1970'li yıllarda Cumhuriyetçi Parti'nin öne çıkan figürlerinden biri haline geldi.

Başkanlık Dönemi ve Dış Politika

1980’de yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olan Reagan, Demokrat Parti adayı Jimmy Carter’ı yenerek başkanlık koltuğuna oturdu. Başkanlık dönemi, Soğuk Savaş’ın zirveye ulaşan yıllarına denk geldi. Reagan, Sovyetler Birliği’ni “kötü imparatorluk” olarak tanımlayarak, Amerika’nın dünya üzerindeki liderlik rolünü pekiştirmeye çalıştı.

Başkanlığı sırasında, Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş'ı sona erdiren politikaları ve Amerika’nın askeri gücünü güçlendiren kararları ile bilinir. 1985’te Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbachev ile gerçekleştirdiği görüşmeler, Soğuk Savaş’ın sonlanmasında önemli bir rol oynadı.

Ekonomik Reformlar ve Reaganomics

Reagan, başkanlık döneminde uyguladığı ekonomik politikalarla da dikkat çekti. "Reaganomics" olarak adlandırılan ekonomi politikaları, vergi indirimleri, serbest piyasa ekonomisinin teşvik edilmesi ve devlet harcamalarının kısıtlanması gibi unsurları içeriyordu. Bu politikalar, Amerikalı iş insanları ve yatırımcılar arasında büyük destek buldu. Reagan’ın bu hamleleri, Amerikan ekonomisinin yeniden büyümesine ve işsizlik oranlarının düşmesine yardımcı oldu.

Savunma Politikaları ve Yıldız Savaşları

Reagan, savunma harcamalarını artırarak, ABD’nin askeri gücünü yeniden yapılandırdı. Özellikle "Yıldız Savaşları" (Star Wars) olarak bilinen uzay tabanlı füze savunma sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar başlattı. Bu savunma programı, Soğuk Savaş sırasında ABD’nin Sovyetler Birliği karşısında teknolojik üstünlük sağlamayı hedefledi.

Sonraki Yıllar ve Ölümü

Reagan, 1989’da başkanlık görevini George H.W. Bush’a devrettikten sonra, 1994 yılında Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı. Uzun bir hastalık sürecinin ardından 5 Haziran 2004’te 93 yaşında hayatını kaybetti.

Reagan, özellikle Soğuk Savaş’ı sona erdiren liderliği ve Amerikan ekonomisinde yaptığı reformlarla hatırlanır. Başkanlık dönemi, tarihsel olarak büyük bir değişimin simgesi haline gelmiş ve onu Amerikan halkı arasında "Büyük İletişimci" olarak tanınan bir figür yapmıştır.