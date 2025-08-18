Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda siyaset, ekonomi, tarım, su kaynakları, terörle mücadele ve emeklilik düzenlemeleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Parti değiştirmeler yasaklanmalı"

Kılıç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Çerçioğlu beş dönemdir CHP seçmeninin oylarıyla görev aldı. Parti değiştirmek yerine görevi bırakması daha doğru olurdu. Türkiye’de artık bir düzenleme yapılmalı. Seçilen milletvekilleri ve belediye başkanları, dönem sona ermeden partilerinden ayrılamamalı. Eğer bu görevi taşımak istemiyorlarsa istifa edip evlerine dönmeliler. Parti değiştirmek yüz binlerin iradesini yok saymak anlamına geliyor.”

"Tarım ve gıda güvenliği milli güvenlik meselesi"

Türkiye’de tarım ürünlerine ulaşmanın zorlaştığını vurgulayan Kılıç, gıda güvenliği ve su kaynakları konusunda hükümeti uyardı:

“Tarımda rekolteyi her yıl doğal afetler belirliyorsa bu bir milli güvenlik sorunudur. Gıda güvenliği Milli Güvenlik Kurulu’nda ele alınmalı. Tatlı su kaynaklarının korunması da gerçek bir beka meselesidir. Türkiye, su savaşları başlamadan tedbir almalı. Yağmur suyu toplama, gri su kullanımı, deniz suyunun arıtılması gibi çözümler hızla devreye sokulmalıdır.”

"Teröristlere af yok"

TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarını da değerlendiren Kılıç, “Abdullah Öcalan’dan bir beklentimiz yoktur. Öcalan’lı bir gelecek, Apo’lu bir meclis hayalimiz de yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, terör örgütlerinin sığınağı değildir. Şehit aileleri de milletimiz de teröristleri asla affetmez” dedi.

"Gelir adaletsizliği derinleşiyor"

Gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çeken Kılıç, hükümetin memur ve emekliye sunduğu zam teklifini eleştirdi:

“Hükümetin teklif ettiği seyyanen artış aylık 1000 lira, günlük 33 lira. Bu bir şişe su parasıdır. Gazozuna pazarlık yapılmaz. Memurların ve emeklilerin alanlara çıkan eylemleri meşrudur. Biz de yanlarındayız.”

"Kademeli emeklilik ertelenmemeli"

Kılıç, kademeli emeklilik konusunun da acilen gündeme alınması gerektiğini belirterek, “Meclis tatilden döner dönmez kademeli emeklilik yasası çıkarılmalı. 17 yıllık hak kaybı bitirilmeli. Bu er ya da geç yapılacaktır” dedi.