AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin terörden arındırılmış, huzurlu ve kalkınmış bir ülke hedefine yaklaştığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terör belasından Allah’ın izniyle tamamen kurtulacağız” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da iştirak etti.

Toplantıda konuşan Mustafa Demir, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden büyük Türkiye hedefine yürüyüşümüz sürüyor. Terörden arınmış, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hepimiz bu davanın neferiyiz. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemiz sadece bölgesel değil, küresel anlamda da söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye için tarihi adımlar atılıyor”

Kayseri’nin belediyecilikteki vizyonunun önemine de değinen Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu süreç, terörün son bulmasına yönelik tarihi bir adımdır. Yarım asırlık terör belasından kurtulmak üzereyiz. Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu sonrası bu konuda önemli açıklamalar yapacağını da hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Akar: Örgüt feshedildi, silahlar bırakılıyor

Toplantıda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek, “Allah’ın izniyle milletimizin başına bela olan bu musibeti sona erdiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bu konuda son derece kararlı. Devlet iradesini net biçimde ortaya koydu, örgüt feshedildi ve silahlar bırakılıyor. Bu süreç, planlı ve programlı şekilde ilerliyor” dedi.

“86 milyon vatandaşımızla birlikte huzura ulaşacağız”

Akar, Türkiye’nin her kesiminin barış ve huzur ortamından faydalanacağını belirterek, “Turizm, sanayi, tarım, ticaret ve hayvancılık gibi tüm sektörler doğuda ve güneydoğuda yeniden canlanacak. Asıl kazancımız, gençlerimizin canı olacak. Hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden 86 milyon vatandaşımızla birlikte geleceğe umutla yürüyoruz” diye konuştu.