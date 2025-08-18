Mersin'den Adana'ya giden seyir halindeyken diş ağrısı çeken ve ağız gargarasıyla ağzını temizleyen avukat Onur Mirici, polis denetiminde 1.12 promil alkollü çıktı. Alkollü çıkmasının ardından ehliyetine el konulan avukat Mirici, hastanede yaptırdığı testte ise 0.10 promil çıkması üzerine dava açıldı.
Dava sonucunda ise avukat Mirici, ehliyetine tekrar kavuştu. Olayın ardından her gün dişlerimizi fırçalarken kullandığımız gargaranın içeriğini sorgulattı.
Gargaranın içeriğinde alkol var mı?
-
Alkol içeren gargaralar: Özellikle antiseptik etkili olan bazı ağız suları, içerdikleri etil alkol sayesinde bakterileri öldürür ve ağızda temizlik sağlar. Bu tür ürünlerde alkol oranı genellikle %10–27 civarındadır.
-
Alkolsüz gargaralar: Hassas diş etleri, çocuklar veya alkol kullanmak istemeyen kişiler için formüle edilmiş gargaralar alkol içermez. Bu ürünlerde antiseptik etkiler, florür veya bitkisel özlerle sağlanır.
Kısacası, her ağız gargarasında alkol bulunmaz, etikette “alcohol-free” veya “alkolsüz” ibaresi varsa içinde alkol yoktur.