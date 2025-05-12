Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplum sağlığını ve güvenliğini artırmak amacıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi"ni açtı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan bu merkez, çeşitli eğitimlerle kazaların önlenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması hedefleniyor.

Merkezin açılışına ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve birçok yetkili katıldı. Açılışta konuşan ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, eğitimlerin geniş bir yelpazeye hitap edeceğini belirterek, “Kazalar doğru eğitim ve farkındalıkla önlenebilir. Bu merkezle farkındalığı artırarak daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ise, merkezde verilecek eğitimlerle "sıfır kaza" anlayışının kazandırılacağını vurguladı. Ayrıca, açılışta "İlk Adım İlk Yardım Projesi" kapsamında ilk yardım eğitimi alan amatör spor kulüpleri temsilcilerine sertifikaları takdim edildi. Bu projeyle sporcuların yaralanmalarına anında müdahale edebilecek ekiplerin yetiştirilmesi hedefleniyor.