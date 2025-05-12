Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, PKK'nın yapısı ve bölgedeki etkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Öz, PKK'nın yalnızca Türkiye için değil, çevresindeki ülkeler için de bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu örgütün bölgedeki yapılanmalarına dikkat çekti.

PKK'nın, İran, Irak ve Suriye'deki yapılanmalarını da kapsayan geniş bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Öz, “PKK, bölgedeki BOP amaçlı kurulan ahtapot benzeri bir ana terör örgütünün çelişkisiz bir koludur. Ana gövde olan KCK, İran (PJAK), Irak (PKK/PÇDK) ve Suriye (PYD/YPG/SDG) kollarıyla hemen yakınımızda ve irtibat ofisleriyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede faaliyet sürdürmektedir” dedi.

PKK’nın silah bırakma sürecine dair eleştirilerini dile getiren Öz, bu tür açıklamaların PKK'nın dünya çapındaki faaliyetlerini durdurmaya yetmediğini ifade etti. Öz, "PKK'nın feshedilmesi, ancak örgütün dünya çapındaki tüm faaliyetlerinin sonlandırılması, para kaynaklarına el konulması ve üyelerinin yargılanma sürecine tabi tutulmasıyla mümkündür" şeklinde konuştu.

Ayrıca, PKK'nın 12. Kongresi'nde gündeme gelen önerilere de değinen Öz, bu tür adımların Türkiye'nin üniter yapısına zarar verebileceğine dikkat çekerek, “Bu topraklarda iki başlı devlet kurma hayallerinin önüne geçilecektir” dedi.

Öz, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü konusunda kararlı olduklarını belirterek, “Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. T.C. Devleti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.