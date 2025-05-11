Trendyol 1. Lig’in son haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 mağlup eden Kocaelispor, sezonu zirvede tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi. Kulübün resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, “Elveda Trendyol 1. Lig, merhaba Süper Lig” ifadeleriyle taraftara seslenildi.

Kocaelispor’un 14 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönmesi büyük sevinç yaratırken, siyasi isimlerden de tebrik mesajları geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sezonu zirvede tamamlayarak yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u, taraftarlarını ve camiasını yürekten kutluyor; yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaelispor, yeni sezonda Süper Lig’de kalıcı olmayı ve başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kocaelispor'dan Gövde Gösterisi: 4-1

Yeşil-siyahlılar, sahasında sergilediği üstün performansla kritik virajı kayıpsız döndü. Teknik ve fiziksel üstünlük sahaya yansıdı.

Trendyol 1. Lig'de play-off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Kocaelispor, evinde konuk ettiği rakibini 4-1 gibi net bir skorla geçerek hem sahada hem de puan tablosunda ağırlığını hissettirdi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, hem skor hem de istatistik anlamında ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maça hızlı ve organize başlayan yeşil-siyahlılar, rakip savunmayı erken dakikalardan itibaren baskı altına aldı. Teknik direktörün ofansif oyun planı, oyuncular tarafından eksiksiz uygulandı.

Topa Sahip Olan Kazandı

Kocaelispor, maç boyunca oyunun hakimi olduğunu sayılarla da ortaya koydu. %55’lik topla oynama oranıyla sahaya hükmeden ev sahibi ekip, toplamda 14 şut çekti ve bunların 7’si isabetliydi. Pas oyununda da rakibine üstünlük kuran Kocaelispor, 455 pas yaparak %85 pas isabet oranına ulaştı. Rakip takım ise 380 pasla oynadı ve %83’lük isabet oranı tutturdu.

Savunmada da Denge Sağlandı

Faul sayılarında denge göze çarparken, Kocaelispor 11, rakip ise 13 faul yaptı. Her iki takım da birer sarı kart gördü; mücadelede kırmızı kart çıkmadı. Ofsayt sayısında Kocaelispor yalnızca 1 kez yakalanırken, rakip ekip 3 kez ofsayta düştü. Kornerlerde de üstünlük ev sahibindeydi: 6’ya 3.