Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin bir eğitim devrimine ihtiyacı olduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde eğitimi okul öncesinden üniversiteye kadar tamamen ücretsiz hale getireceklerini söyledi.

İmamoğlu, Türkiye’de kaliteli ve ücretsiz eğitimin yerini giderek daha çok ücretli ve niteliksiz bir sistemin aldığını vurguladı. Devlet okullarının etkisini kaybettiğini, özel okulların ise ailelerin bütçelerini zorladığını ifade eden İmamoğlu, “Kreşten üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında aileler büyük bir maddi yük altında. Eğitim artık kamu hizmeti olmaktan çıktı, bir sektöre dönüştü” dedi.

İktidara geldiklerinde yapacakları eğitim reformunu şu sözlerle açıkladı:

Eğitim tamamen ücretsiz olacak.

Kırtasiye, kitap, ulaşım, yemek ve içme suyu gibi tüm masraflar devlet tarafından karşılanacak.

Devlet okullarının ihtiyaçları için doğrudan okul bütçeleri oluşturulacak.

Devlet yurtlarının kapasitesi artırılacak, burs ve kredi olanakları iyileştirilecek.

Hiçbir aile, artık çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalmayacak.

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında eğitim yeniden bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, yenilikçi, çağdaş, kamusal ve parasız olacak” diyen İmamoğlu, “Evlatlarımıza ve ailelerimize nitelikli bir eğitim sistemini armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.