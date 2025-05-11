Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Nisan 2025 itibarıyla finansal yatırım araçlarının reel getiri performansını değerlendirdi. Babuşçu'nun açıklamalarına göre, altın, aylık bazda yüzde 8,54'lük pozitif reel getiriyle yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Avro ise yüzde 3,83'lük reel getiriyle ikinci sırada yer aldı. Buna karşılık, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, enflasyona karşı reel kayıp yaşayan yatırım aracı oldu.

Üç aylık değerlendirmede de altın, yüzde 10,31'lik reel getiriyle en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Avro ise yüzde 7,93'lük reel getiriyle ikinci sırada yer aldı. BIST 100 endeksi ise bu dönemde de yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

Altı aylık değerlendirmede ise altın, yüzde 18,3'lük reel getiriyle en yüksek kazancı sağlarken, BIST 100 endeksi bu dönemde de en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda yapılan analizde ise altın yüzde 16,55 ile tüm vade gruplarında yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu. Uzun vadede ise Borsa İstanbul’un, en yüksek reel kaybı yaşatan yatırım enstrümanı olduğu görüldü.

Ekonomistler, enflasyonist baskının yüksek olduğu bir ortamda yatırımcıların alternatif araçlar karşısında daha dikkatli kararlar vermesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bu veriler, yatırım tercihlerinde geleneksel güvenli liman olan altının, risklere karşı halen güçlü bir pozisyonda olduğunu da ortaya koyuyor.