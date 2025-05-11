Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda 25 siyasi partinin genel başkanının bir araya gelerek yeni bir siyasi iş birliği oluşturma kararı aldığını duyurdu.

Dr. Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının ülkenin içinde bulunduğu “vahim tabloya” karşı düzenlendiğini belirterek, kısa süre içinde Atatürk çizgisinde, milli bir ulusal ittifakın kurulacağını ifade etti.

Vecdet Öz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 25 siyasi partinin genel başkanı bir araya gelerek ülkenin içinde bulunduğu vahim durum karşısında üçüncü bir siyasi yolun inşa edilmesi konusunda radikal kararlar aldı. Çok kısa bir süre içerisinde gereken yasal hazırlıklar tamamlanacak ve Atatürk çizgisinde milli bir ulusal ittifak kurulacak.”

Partilerin isimlerinin, resmi işlemler tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını aktaran Öz, “Şundan hiçbir endişeniz olmasın ki 30 Ağustos, ülkemiz için umutların yeşerdiği güzel bir bayram olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak ittifakın, Türkiye siyasetinde merkezde üçüncü bir alternatif olarak konumlanması ve özellikle Atatürk ilke ve değerlerine dayalı bir çizgide hareket etmesi bekleniyor.