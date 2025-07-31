ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz 2025 toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bu karar, ekonomideki mevcut koşullar ve enflasyona ilişkin belirsizlikler dikkate alınarak alındı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından yapılan açıklamada, faiz kararının 2'ye karşı 9 oyla kabul edildiği bildirildi. Karara muhalefet eden üyeler Michelle Bowman ve Christopher Waller, politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana görüş bildirdi.

Açıklamada, ekonomik faaliyetlerin yılın ilk yarısında ılımlı bir büyüme gösterdiği, işsizlik oranının düşük seviyelerde kaldığı ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı. Ancak enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiği ve ekonomik görünüme dair belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

Geçmiş Faiz İndirimi Süreci

Fed, geçen yıl Eylül ayında dört yıl aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitmişti. Ardından Kasım ve Aralık 2024 toplantılarında da 25’er baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirilmişti. Ancak Fed, Ocak 2025 itibarıyla faiz indirimlerine ara verdi ve Mart, Mayıs ve Haziran toplantılarında da politika faizini sabit tuttu.

ABD'de Enflasyon Eğilimi

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9 ile son 40 yılın zirvesini görmüştü. Haziran 2025 itibarıyla ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyelerine kadar geriledi. Bu gelişmeler, Fed'in temkinli duruşunu sürdürmesinde etkili oldu.