İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara cezaevinde Sinem Keleş ile evlendi.

"Sevgiyi Yenemeyecekler"

Gürkan Akgün ile evlenen Sinem Keleş, nikah öncesi Silivri’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Silivri'de konuşan Keleş: “Biz bugün sadece bir nikâh kıymıyoruz; Silivri’nin duvarlarının, tel örgülerinin umudu, sevgiyi yenemeyeceğini gösteriyoruz. Biz adaletsizliğe alışmayacağız. Yan yana, omuz omuza, inançla, gururla, ailelerimizle hep beraber dimdik ayaktayız.” dedi

Dilek İmamoğlu'nun Şahitliğine İzin Verilmedi!

CHP Lideri Özel, İBB soruşturmasında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve Sinem Keleş'in nikah törenine katılmak için Silivri Cezaevi'ne geldi. Özel, tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çiftin nikah şahitliklerini yapacaktı ancak Dilek Kaya İmamoğlu'nun nikahta şahitlik yapmasına izin verilmediği öğrenildi.