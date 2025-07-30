CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de İBB soruşturmasında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve Sinem Keleş'in nikah törenine katıldı. Özel, nikah şahitliği yaptı

Silivri’den çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna partisinin katılacağını açıkladı. Özel, nitelikli çoğunluğun komisyonda sağlanacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine cezaevinde evlenen tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'nin nikah fotoğraflarının verilmediğini anımsatarak, aynısının gerçekleşmemesi için uyarıda bulundu.

CHP KOMİSYONA KATILACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna ilişkin 'ilk kez açıklıyorum' diyerek şöyle konuştu:

"Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız. Bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmek üzere giriyoruz."

Özgür Özel, komisyona katılacak isimlerin yarın bildirileceğini açıkladı.