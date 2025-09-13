Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katıldı. Gürzel, katılım kararını yaptığı açıklamayla duyurdu.

“Kıymetli AKP’li yeni ailem, beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim” diyen Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alacağı desteği heyecanla beklediğini ifade etti. Gürzel ayrıca, “Beykozlu ailem de bu desteği bekliyor, biliyorum” sözleriyle AKP’ye geçişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu gelişmeyle birlikte Beykoz Belediyesi’nde siyasi dengeler yeniden şekillenmiş oldu.