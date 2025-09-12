"Diploma Davası’na bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmada avukatlık yapmasına izin verdi.

Şu an Silivri Cezaevi ile bağlantı kuruldu, Pehlivan’ın SEGBİS yoluyla duruşmaya katılması bekleniyor.

Bu ilk kez oluyor."

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında çeşitli suçlamalarla tutuklandı. İddialara göre İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap (kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması), ihaleye fesat karıştırmak ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmekle suçlanıyor. Öte yandan, diğer bir iddia olan silahlı terör örgütüne yardım etme suçu mahkemece reddedilmiş olup, bu suç kapsamında bir tutuklama kararı verilmedi. Tutuklama kararı ve soruşturma süreci, hem hukuki tartışmalara hem de kamuoyunda yoğun yankılara yol açtı.