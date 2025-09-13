İstanbul’da CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan isimlere bir yenisi daha eklendi. Belediye bürokratları ve başkan yardımcılarının ardından MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin belediye binasında ve bazı adreslerde arama yaptığı, çok sayıda evrak ve dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili başlatılan operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği, gözaltındaki isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İlerleyen günlerde dosya kapsamında yeni gözaltı ve ifadelerin olabileceği ifade edildi.