Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, alınan bilgiye göre, Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında, Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.D, elindeki baltayla Yaman'ı boynundan yaralarken, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, yaşamını yitirdi.

Yaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.