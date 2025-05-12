Sincan Belediyesi, 11 Mayıs Anneler Günü’nü çok özel bir etkinlikle kutladı. Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde Sincanlı kadınlar bir araya geldi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Aysel Yakupoğlu’nun keyifli şarkıları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Anneler günü doyasıya kutlandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan öncülüğünde düzenlenen Kadın Kadına aile sohbetleri bu ay 11 Mayıs Anneler Günü’nde gerçekleşti. Anneler Günü’ne özel düzenlenen konserle Fuar ve Kongre Merkezi doldu taştı, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Aysel Yakupoğlu Sincanlı annelerle bir araya geldi. Sevilen şarkıları anneler için seslendiren ünlü sanatçı, izleyicilerden tam not aldı. Program öncesi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan, Sanatçı Aysel Yakupoğlu’na çiçek takdim etti, gelen konukları ise tek tek selamladı. Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan:

“Sizleri böyle coşkulu görmek beni çok mutlu etti hepiniz hoş geldiniz. Bütün hanımların anneler gününü yürekten kutluyorum. Rabbim nice sağlıklı huzurlu, ağız tadıyla, evlatlarınızla, sevdiklerinizle, ailenizle nice anneler gününü nasip etsin inşallah.

İyi ki dünyamızda siz varsınız, siz olmasanız dünya çekilmez, dayanılmaz olurdu. Ben hep derim ki; Annelerin, dualarını alırsam işim hep rast gider. Sizler dualarınızı hiç eksik etmediniz. Biz de hamdolsun 8 yıldır başarıyla görevimizi sürdürüyoruz. Sincan çok güzel, sizlerle daha da güzel. Allah muhabbetimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı arttırsın. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. ” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ise hanımların anneler gününü şöyle kutladı:

“Sevgili hanımefendiler değerli misafirlerimiz kıymetli annelerimiz, kadın kadına anneler günü özel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Çok yoğun bir ilgi var hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle toplumun yapısını oluşturan aile, ailenin yapısını oluşturan ise annelerimizdir. En yüce sevgi anne sevgisidir. Onlara ne kadar dua etsek az kalır. Hayatımızın her alanında annelerimizin duası üstümüzde olsun inşallah.

Her zaman kadınlara destek olan her daim yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a çok teşekkür ediyorum. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anneler gününüzü yürekten kutluyorum. ”

Konuşmaların ardından Sincanlı hanımlarla buluşan Aysel Yakupoğlu birbirinden eğlenceli şarkılarıyla misafirlere unutulmayacak bir Anneler Günü yaşattı.