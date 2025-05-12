Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesinde çiftçiler gelenekselleşen Hacıkızı yağmur duası yapıldı. Etkinliğe Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, İlçe Müftüsü Erdem Dulun, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Programda konuşan Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş'un ifadeleri şöyle: "Rabbim emekleri yağmuruyla ve rahmetiyle buluştursun. Yaylakent ve mahallelerimizde birlik ve beraberlik içinde yapılan tüm hizmetleri destekliyor, daha iyileri için ekip olarak var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte vatandaşlar hep birlikte yağmur duası yaptıktan sonra dağıldı.