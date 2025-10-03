'Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler' sergisi, Ankara'da izlenime sunuldu. 1840'tan bugüne kadar uzanan dönemlere ait, bazıları hiçbir müzede dahi bulunmayan tabloların yer aldığı sergi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. İbrahim Çallı, Adnan Çoker, Nurullah Berk, Mehmet Ali Laga, Osman Hamdi Bey, Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Abidin Dino gibi usta ressamların eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Proje direktörü Fahri Özdemir koordinasyonunda, 40'ın üzerinde koleksiyonerin katkısıyla hazırlanan serginin açılışına Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, koleksiyoner ve oyuncu Bekir Aksoy ile sanatseverler katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, serginin ciddi emekle oluşturulduğunu ifade ederek, "Geriye baktığımızda neredeyse hiçbir dönemin atlanmadığı bir sergiyi açıyoruz. Benden ziyade bu serginin projenin idaresini üstlenen arkadaşlarımız çok büyük emekler verdiler. Halife Abdülmecid Efendi'den Osman Efendi'ye, Şeker Ahmet Paşa'ya, Cumhuriyet bölümünde İbrahim Çallı'dan Fikret Otyam'a, aklınıza gelebilecek çok saygın, çok değerli isimlerin ürettikleri özel eserleri bir araya topladığımız bu sergiyi meydana getirdiler. Tüm Ankaralıları, 16 Kasım'a kadar sürecek olan sergi için buraya bekliyoruz" diye konuştu.

'EKSİKSİZ BİR RESİM TARİHİ'

Proje direktörü Fahri Özdemir, 1840'tan bugüne uzanan döneme ait eserleri bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Çağdaş resim, Osman Nuri Paşa ile beraber başlıyor. Yani 1840'tan 2025'e kadar eksiksiz bir resim tarihi bu. Biz yaklaşık 1,5 yıldan beri bunun çalışmasını yapıyoruz ama eserlerin toplanması 3 ay gibi bir zaman aldı. Birçok zorluklarla karşılaştık. 40'ın üzerindeki koleksiyoner dostumuz, sağ olsun kendi eserlerini halkla paylaşmak istediler. Bize güvendiler. Bu güveni de biz boşa çıkarmak istemedik. Özellikle bu sergiyi gençlerin izlemesini istiyorum. Çünkü resim sanatı tarihini burada eksiksiz olarak görebilecekler" dedi.

'MÜZE İŞLEVİNDE BİR SERGİ'

Birçok müzede olmayan eserlerin sergide mevcut olduğunu aktaran Özdemir, "Koleksiyonerler projelere inanırsa eser verirler. Ben de yıllardan beri bu işin içindeyim. Ben de onları mahcup etmek istemem. Osman Nuri Paşa'yla beraber başlıyor. Sonra Osman Hamdi, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyit, Hoca Ali Rıza'lar, Osman Efendilerle beraber devam ediyor. Sonra Cumhuriyet dönemine yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. İbrahim Çallı'lar ve Yaman Duran'lar. Yani aslında bu sergi, Türk resim tarihinin nereden nereye everildiğini de göstermesi açısından çok önemli. Osgan Efendi’nin nadir rölyef ve yağlı boya çalışması da sergide. Bunun haricinde Şerif Ferit'ler, Ali Cemal Benim gibi sanatçıların nadir eserleri de sergimizde yer alıyor. Şu anda en sağlam, en çağdaş müzeye gitseniz bile maksimum 100 sanatçı çıkar. Her ne kadar süresi biraz kısa olsa da müze işlevinde bir sergi oldu. Aslında bir tarihsel süreci anlatıyoruz" diye konuştu. (DHA)