Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı için bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi. Görüşmede, ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının da önemi vurgulandı. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

ABD’li Rubio ile Suriye, Gazze ve Ukrayna Konuları Görüşüldü

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Rubio'nun, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları da ele alındı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de telefonda görüştü.

Fidan ile Barrot'un telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde de Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.