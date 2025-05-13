1- İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi 191939 ada 1 parsel üzerinde bulunan ve Yöresel Ürün Satış Yeri olarak planlanan 14 bağımsız bölüm numaralı iş yeri Belediye Meclis Kararı ile 5 yıllığına, Cumhuriyet Mahallesi 1856 Ada 6 Parsel üzeri otopark alanı (EK Krokide İşaretli) 2 adet elektrikli araç şarj ünitesi yeri ile Yavuz Selim Mahallesi 273 Ada 60 Parsel Atatürk Parkı otopark alanı (EK Krokide İşaretli) 2 adet elektrikli araç şarj ünitesi yeri, Belediye Encümen Kararı ile 3 yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek taşınmazlara ait ihaleye konu bilgiler aşağıda tabloda belirtildiği şekildedir.

S. No Mahalle Ada Parsel Bağımsız Bölüm No Cinsi Alan (m²) Kira Süresi Tespit Edilen Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminat 1 Cumhuriyet 191939/1 14 İş Yeri 30.92 5 YIL 40.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 2 Cumhuriyet 1856 / 6 2 Adet Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Yeri 4 Araç Kapasiteli

(EK Krokide İşaretli)

(En Az 120 kW) 50.00 3 YIL 40.000,00 ₺

+KDV 4.000,00 ₺ Yavuz Selim 273 / 60 2 Adet Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Yeri 4 Araç Kapasiteli

(EK Krokide İşaretli)

(En Az 120 kW) 50.00

NOT 1: 2. Sıra numarasında belirtilen taşınmazlar elektrikli araç şarj istasyonu yeri olarak faaliyet gösterecek olup, faaliyet konuları Özel Şartlar başlığı altında belirtilmiştir.

NOT 2: Yukarıda tabloda belirtilen elektrikli araç şarj istasyonlarının bir bütün halinde işletilmesinden elde edilecek aylık cironun (gelirin) ilk yıl %10’u, 2 ve 3. yılların ise %20’si idaremize ödenecektir.

3- İhale 21.05.2025 Çarşamba günü saat:14.00’da Belediye Toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin yerleşim (İkametgâh) belgesi, Geçici teminat yatırdığına dair makbuz, İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı, dosya teslim tutanağı. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri. İhaleye katılacak kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye Başkanlığından alınacak,) İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı Ortak girişim olması halinde, Ortaklık oluşturulduğuna dair, noter onaylı ortaklarca imzalanan sözleşme, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- Şartname 1.000,00- ₺ Karşılığında Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.

6- İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde 21.05.2025 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

7- İsteklilere ilanen duyurulur.

