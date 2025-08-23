Ankara’da son dönemde hız kazanan yüksek katlı yapılaşma, vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle daha önce tarım arazisi olan bölgelerde birbiri ardına yükselen kuleler, şehir sakinlerini endişelendiriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki boş arazilerin ortasında yükselen kuleler tepki çekti. Paylaşımda, “Hiçliğin ortasında açan bir demet kule! Ankara bu artık maalesef, tarlalardan kule fışkırıyor!” ifadeleri kullanıldı.

Ankaralılar, hızla artan konut projelerinin çevresel ve sosyal altyapıdan yoksun bir şekilde yükseldiğini belirterek, yaşam kalitesinden endişe ediyor. Ayrıca Ankaralılar şehirleşmenin planlı ve dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, yetkilileri bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyor.