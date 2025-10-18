Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 34’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 34’üncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını bir kez daha vurguladı. Türkiye, “iki devlet, bir millet” anlayışıyla Azerbaycan’ın bağımsızlık sürecinden bu yana yakın iş birliği ve dayanışmasını sürdürüyor.

