Efsane dizi sinema perdesine taşınıyor: Aile, sevgi ve sihir yeniden buluşuyor.

30 Mayıs 2025’te sinemalarda gösterime girecek olan aile ve fantastik türdeki yapım, dizinin devamı niteliğinde olacak ve nostaljik leitmotiflerle hem eski izleyicilere hem de yeni kuşaklara hitap edecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan gibi diziden tanıdık isimler yer alıyor. Yapımcılığını Poll Films'in üstlendiği film, ailece izlenebilecek sıcak ve duygu yüklü bir hikâyeyi sinema perdesine taşıyor.

Televizyon dizisinde “Çilek” karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz bir masalın içinde, sizlerle birlikte büyüdük. Güldük, ağladık; sevdik, sevildik. Gerçek sihrin sevgi olduğunu hep bildik ve Sihirli Annem'le hayal kurmayı öğrendik. Gerçekleşen en yeni hayalimiz Sihirli Annem Hepimiz Biriz, 30 Mayıs'ta vizyonda. Mutlaka bekleriz."

Film, geçmişin büyüsünü günümüz estetiğiyle harmanlayarak hem eski izleyicilere nostalji sunmayı hem de yeni nesli sihirli bir dünyayla tanıştırmayı amaçlıyor. Ailece izlenecek keyifli bir yapım arayanlar için “Sihirli Annem Hepimiz Biriz”, bahar aylarının dikkat çeken sinema olaylarından biri olmaya aday.

Zeynep Özkaya’dan “Sihirli Annem” Paylaşımı

Televizyon dizisinde “Çilek” karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, “Sihirli Annem Hepimiz Biriz” filminin 30 Mayıs’ta vizyona gireceğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Özkaya, paylaşımında “Biz bir masalın içinde, sizlerle birlikte büyüdük. Güldük, ağladık; sevdik, sevildik. Gerçek sihrin sevgi olduğunu hep bildik ve Sihirli Annem’le hayal kurmayı öğrendik. Gerçekleşen en yeni hayalimiz Sihirli Annem Hepimiz Biriz, 30 Mayıs’ta vizyonda. Mutlaka bekleriz” ifadelerini kullandı.

Dizide “Çilek” karakterine hayat veren Zeynep Özkaya da projede yer alan isimler arasında.