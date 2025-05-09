Ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & SPA Resort't sahne alacak. Dünyaca ünlü sanatçı doğum gününden bir gün önce sahneye çıkacak.

1 Haziran'da kapılarını açacak olan Regnum The Crown Otel'in açılışında gerçekleşecek konseri, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Geçen yıllarda Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta; Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya yıldızları konser vermişti.