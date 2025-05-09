Yeni doğan bebeklere görülen sarılık hastalığı anne sütüyle geçeceğini İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kalkan açıkladı. Konuya ilşkin şu cümleleri kuran Doktor Kalkan, “Yenidoğanların yaklaşık üçte ikisinde hayatın ilk haftasında sarılık görülür ve genellikle normal, geçici bir durumdur. Yenidoğanların günde en az 8-12 kez anne sütü ile beslenmesi teşvik edilmelidir. Su veya şekerli su verilmesinden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Geçici bir durumdur"

Sarılık, yenidoğan bebeklerde cilt ve göz aklarında sarı renk oluşması durumu olduğunu belirten Kalkan, şöyle devam etti: Bu renklenmenin sebebi, bilirubin adı verilen maddenin vücutta artmasıdır. Total serum bilirubin (TSB) seviyesi 5 mg/dL'yi geçtiğinde ciltte belirgin sarılık ortaya çıkar. Yenidoğanların yaklaşık üçte ikisinde hayatın ilk haftasında görülür ve genellikle normal, geçici bir durumdur" dedi.