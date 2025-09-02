Eskişehir'in kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Valiliği himayesinde '1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği' sergisi açıldı.

Eskişehir Valiliği himayesinde, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğinde düzenlenen sergi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ın kurdele kesimiyle açıldı.

Milli Mücadele döneminde, Osmanlı basınında yer alan gazete kupürlerindeki haberler ve fotoğrafların sunulduğu sergi, 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.