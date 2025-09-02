CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında hazırlanan ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Çelik, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Eylül 2025 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu toplam 10 parti yöneticisi hakkında hazırlanan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngören “kongre” iddianamesini kabul etti.

Özgür Çelik ise sosyal medya paylaşımında, sürece tepki gösterdi:

"Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz."