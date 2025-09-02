CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılması kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, İstanbul’daki gelişmeler ve partinin yol haritası masaya yatırıldı.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve geçici yönetim kurulu atanmasına kararı verdi. Bu karar üzerine CHP MYK, saat 17.15 itibariyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplandı.