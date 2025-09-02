Uzun bir aradan sonra geri dönen Buz Devri serisinin altıncı filmi, 5 Şubat 2027’de vizyona giriyor. Serinin sadık hayranları, dinozorlar, mamutlar ve sincap Scrat’in eğlenceli maceralarını yeniden sinemalarda takip etme fırsatı bulacak.

Yapımcılar, filmde karakterlerin daha önce görülmemiş maceralara atılacağını ve izleyicilere eğlenceli, sürükleyici bir deneyim sunacağını açıkladı. Yeni film, hem çocuklar hem de nostalji seven yetişkinler için ailecek keyifle izlenebilecek bir animasyon olarak tanıtılıyor.

Serinin önceki filmleri, dünya çapında milyonlarca izleyici tarafından büyük beğeni toplamıştı. Buz Devri 6 ile karakterler, buzulların ötesinde yepyeni bir maceraya atılırken, izleyicileri kahkaha ve heyecan dolu anlar bekliyor.