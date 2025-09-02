CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiden yapılan ihraçla ilgili olarak Gürsel Tekin’in kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladıkları için partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Özel, “İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Kayyımın partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklaması, partideki kayyım tartışmalarının ardından disiplin sürecinin tamamlandığını ortaya koydu.

Gürsel Tekin Kimdir?

Gürsel Tekin, 1964 doğumlu Türk siyasetçi ve CHP’nin deneyimli isimlerinden biridir. İstanbul milletvekilliği ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 2014-2016 arasında CHP Genel Sekreteri olarak görev aldı ve 2025’te mahkeme kararıyla geçici olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanmıştı.