Kore’den ithal edilen ve sadece 30 saniyede EKG çekebilen yeni cihaz, özellikle yatağa bağımlı hastalar için büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar cihaza parmaklarını yerleştirerek kısa sürede EKG ölçümü yapabiliyor ve rapor oluşturabiliyor. Ölçümler, telefona indirilen uygulama üzerinden birkaç saniye içinde detaylı bir rapora dönüştürülüyor. Cihaz, kalp ritmi, taşikardi, bradikardi ve olası aritmileri tespit edebiliyor.

Hazırlanan raporlar, yapay zekâ algoritmaları veya kardiyoloji uzmanları tarafından yorumlanabiliyor ve uzaktan sağlık takibi için doktorlarla paylaşılabiliyor. Böylece hastalar, acil durumlar oluşmadan önce önlem alabiliyor ve sağlık profesyonelleri anlık verilerle daha hızlı karar verebiliyor.