Kaza, saat 11.00 sıralarında, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Denizli Yolu'nda meydana geldi. Çağla Nur Uludağ, kullandığı 35 CLV 310 plakalı otomobille, karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Polat Karıncalı yönetimindeki 09 Z 1935 plakalı otomobil, Uludağ'ın aracına arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Zincirleme kaza toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.