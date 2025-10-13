Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eşi Zeynur Salman (54) ile ormandan topladıkları mantar ile yaptıkları yemekten zehirlenip hayatını kaybeden, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman (62), son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Zeynur Salman'ın ise hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kavacık Mahallesi’nde dün bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman, saat 12.30 sularında fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ertuğrul Salman’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salman'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Aydın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ertuğrul Salman için bugün Nazilli ilçesinde Gül Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Salman’ın ailesi ve yakınları ile Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk katıldı. Ertuğrul Salman'ın cenazesi, kırsal Arslanlı Mahallesi'nde gözyaşları ile toprağa verildi.

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.