2006 yılında henüz 7 aylıkken, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın gerçekleştirdiği karaciğer nakliyle hayata tutunan Hilal Korkut’un babasından alınan karaciğerle başlayan yaşam yolculuğu, yıllar sonra anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Şimdi 19 yaşında olan Korkut, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.





“REKTÖR DEDEM”

“Rektör dedem” diye hitap ettiği Haberal gibi bir hekim olma hayaliyle yeni bir yolculuğa başlayan genç kızın, tıp fakültesine kaydını yaptırdıktan sonra yaptığı ilk şey, yaşam mücadelesinin başladığı yere, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne gitmek oldu. Bu kez yıllarca tedavisini üstlenen doktorlarının karşısına bir hasta olarak değil, meslektaş adayı olarak çıkan Korkut, elinde çiçek, yüreğinde ise minnet taşıdığını dile getirdi. O günü özel kılan, sadece Hilal’in mutluluğu değildi. Bir zamanlar yaşam savaşı veren küçük bir bebek, şimdi beyaz önlüğe giden yolun ilk adımlarını atıyordu. Bu an, organ bağışının hayat kurtaran gücünün en anlamlı göstergelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

YILLAR SONRA BULUŞMA

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 7 aylıkken sağlığına kavuşturduğu Hilal’in Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, genç kızı gururla kucakladı. Hilal’i tebrik eden Prof. Dr. Haberal, genç kızı “cerrah” olması temennisiyle uğurlarken, organ bağışının önemini bir kez daha şu sözlerle vurguladı: “Organ bağışı, sadece bir hayatı değil, birçok geleceği kurtarıyor.” Hilal’in mutluluğuna, yıllarca yanında olan hekimler ve Haberal’ın ekibi de ortak olurken, onlar da aynı çağrıyı yineledi: “Organ bağışı, umut bağışıdır.”



7 aylıkken hayatı yeniden yazılan Hilal Korkut, yarın belki de tıpkı yaşam yolculuğunun mimarı Prof. Dr. Mehmet Haberal gibi bir cerrah olarak, binlerce hayata dokunacak; ve belki de yıllar sonra bir başka küçük bebeğe umut olacak.



Bir diğer anlamlı ve önemli buluşma ise Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kurucusu olduğu MESOT’un 19. Uluslararası Kongresi ile gerçekleşecek. Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ev sahipliğinde bulunacağı MESOT 2025, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, 4 Kasım 2025 tarihinde Ankara’da buluşturacak.