Anneleri onurlandırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü öncesinde, çiçek satışları hız kazandı. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, “Anneler, çiçeklerle ilgilenmeyi sevdikleri için saksı çiçekleri büyük ilgi görüyor. Orkide gibi özel türler de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor” dedi.

Çiçek Hediyeleri Manevi Değeriyle Öne Çıkıyor

İsmail Bakaç, “Anneler için önemli olan hediyenin değeri değil, düşünülmesidir. Çiçek, hem ulaşılabilir hem de anlamlı bir hediye olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Anneler Günü’nün diğer özel günlerden daha yoğun geçtiğini belirten Bakaç, bir kişinin annesinin yanı sıra teyzesine, babaannesine ve kızına da çiçek aldığını söyledi.

Çiçek Fiyatları 1000 TL’den Başlıyor

Ekonomik zorluklara rağmen çiçek satışlarında artış olduğunu belirten Bakaç, “Bir buket çiçek 1000 TL’den başlıyor. Saksı çiçeklerinin fiyatı ise 800-900 TL civarında. Çiçek, diğer hediyeliklere göre hâlâ daha ekonomik bir alternatif” dedi.

Anneler Günü Çiçek Satışlarını Katlıyor

Bakaç, Anneler Günü'nün, Sevgililer Günü ve Öğretmenler Günü gibi diğer özel günlere kıyasla çiçekçiler için daha hareketli geçtiğini belirterek, “Bir ailede 5-6 kişiye kadar çiçek alınabiliyor. Bu da çiçekçilere olan talebi artırıyor” diye konuştu.