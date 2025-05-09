Turizmciler, özellikle Avrupa’da yaşayan Türklerin her iki tatili birleştirerek Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve kararın erken açıklanmasının hem iç hem dış turizm açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Sezon Zayıf Başladı, Nisan’la Toparlandı

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2025’in ilk üç ayının geçen yıla göre yüzde 20 geride tamamlandığını, ancak Nisan ayı itibarıyla toparlanma yaşandığını söyledi. Kavaloğlu, “Mart ayı turizm açısından çok kötüydü. Ancak Nisan'da ciddi bir toparlanma oldu ve kayıplar telafi edildi. Sezon, Ramazan Bayramı ile başladı, ardından Paskalya, Kral Günüve Rusya'nın Zafer Bayramı ile devam etti. Şimdi sırada Kurban Bayramı ve Pfingsten var. Tatil sezonu aralıksız sürüyor” dedi.

Avrupa’daki Türklerden Yüksek Talep Bekleniyor

Bu yıl Kurban Bayramı ile Pfingsten tatilinin aynı döneme denk gelmesinin önemli bir avantaj sunduğunu belirten Kavaloğlu, “Avrupa’da yaşayan Türkler, bu iki tatili birleştirerek uzun süreli tatil planlıyor. Özellikle Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler için bu dönem çok cazip” diye konuştu.

Tatilin 9 Güne Uzatılması Çağrısı

Sektörün en önemli beklentilerinden biri, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması. Kavaloğlu, “İklim şartları bu dönemde çok daha uygun. Tatilin uzatılması, hem iç turizmde hem dış pazarda büyük hareketlilik sağlar. Bu nedenle kararın erken açıklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

18 Milyon Turist Hedefi

Antalya’da 5 Mayıs itibarıyla 2 milyon 300 bin turist ağırlanırken, yıl sonu hedefi 18 milyon turist olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 17 milyon ziyaretçiyi ağırlayan şehir, bu yıl bu rakamı geçmeyi amaçlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığıda ikinci çeyrek itibarıyla toparlanma sürecine girildiğini vurguluyor.

Belek ve Kundu Bölgeleri Öne Çıkıyor

Belek bölgesinin şu anda en yoğun turistik bölgelerden biri olduğunu söyleyen otel genel müdürü İsmail Çağlar, “Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması iç turizmi ciddi şekilde canlandırır. Rus pazarında da yoğunluk başladı, en fazla turist şu an Rusya’dan geliyor. Fiyatlar ve bölgesel tercihler belirleyici olmaya devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin 2025 Hedefi: 65 Milyon Turist, 64 Milyar Dolar Gelir

İsmail Çağlar, Türkiye’nin 2025 yılı hedefinin 65 milyon turist ve 64 milyar dolar turizm geliri olduğunu hatırlatarak, “Herhangi bir doğal afet, siyasi kriz ya da küresel sorun yaşanmazsa bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye, farklı coğrafyalardan gelen turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor” diye konuştu.