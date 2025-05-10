Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir birinci sezona veda etmeye hazırlanıyor. Sezon ortasında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir ivme yakalayan dizi çarpıcı bir sezon finaliyle sevenlerine veda edecek.

Yapımcılığını Lale Eren ve Kerem Çatay'ın üstlendiği senaryosunu ise Gülizar ırmak'ı yazdığı Al Hayba uyarlaması dizinin sezon finali tarihi netleşti.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın üstlendiği dizi 2 Haziran pazartesi günü 28. bölümünün yayınlanmasıyla birlikte sezon finaline girecek.

Alınan bilgilere göre yayınlanacak olan sezon finali bölümü tüm dengeleri alt üst edecek.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Uzak Şehir, Kanal D ekranlarında yayımlanan ve dramatik bir aile hikâyesini merkezine alan Türk televizyon dizisidir. Gülizar Irmak’ın yazdığı senaryoya Ahmet Katıksız’ın yönettiği bu dizi, Lübnan yapımı ünlü Al Hayba dizisinin Türk uyarlamasıdır. Aşk, intikam, aile bağları ve feodal yapının etkisi altındaki bir kadının mücadelesini anlatan Uzak Şehir, izleyicilerine derin bir dram sunuyor.

Başrolünde Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya karakteri yer alıyor. Alya, Kanada’da mutlu bir hayat süren, bağımsız ve güçlü bir kadındır. Ancak hayatı, eşi Boran’ın ani ölümünün ardından alt üst olur. Alya, eşinin vasiyetini yerine getirmek için beş yaşındaki oğlu Deniz ile birlikte Mardin’e, Albora ailesinin topraklarına doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Alya için yalnızca coğrafi bir değişim değil, aynı zamanda hayatının dönüm noktasıdır.