Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayının birinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Belediyenin 2024 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin başkanlık yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildiği birleşimde, 2025 yılı ücret tarifesine gelir kalemi eklenmesine, ABB ile Akçakoca Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü düzenlenmesine, Kore Cumhuriyeti'ne 18-24 Mayıs arasında yapılacak yurt dışı görevine, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar belediyeleri ile ortak hizmet projesi düzenlenmesine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 mali yılına ait bütçe kesin hesabı Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Ayrıca, 2025 yılına ait gelir tarifesine yeni bir kalem eklenmesi, ABB ile Akçakoca Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü yapılması, 18-24 Mayıs tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilecek yurt dışı görevi ve Kahramankazan ile Şereflikoçhisar belediyeleriyle ortak hizmet projeleri gibi başkanlık teklifleri oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde ayrıca ABB ve çeşitli kurumlar arasında iş birliği protokolleri, kamu taşınmazlarının devri, imar planı değişiklikleri, cadde ve sokak isimlendirmeleri gibi 100’ün üzerinde madde yer aldı. Öne çıkan diğer maddeler arasında, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin 2024 yılı kesin hesapları, çeşitli belediyelere yapılacak araç ve ekipman destekleri ile kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesine dair teklifler bulunuyor.

Toplantının sonunda Işık, Meclisin bir sonraki oturum için 13 Mayıs Salı günü yeniden toplanacağını belirterek oturumu kapattı.

Toplantı, kente yönelik birçok proje ve iş birliğinin önünü açarken, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi adına önemli adımların atıldığı bir birleşim olarak kayda geçti.